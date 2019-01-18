Son Dakika Haberleri: Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Ulaşıma Kar Engeli

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 376 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 376 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 281 köy yolundan 99'unun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 182 köy yolunun ulaşıma açılması için 11 ekibin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Şırnak

Şırnak'ta merkeze bağlı 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere ilçesinde de 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Trafik ekiplerince sürücülere yönelik dikkatli olmaları, sis lambalarını yakmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 182 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kapanan 269 köy yolundan 87'si ulaşıma açıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Kar, Şırnak, Elazığ, Bingöl, Güncel
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