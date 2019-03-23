Bingöl Elektrik Hattında Bakım Yapan 2 İşçi, 6 Metre Yükseklikten Başka Bir İşçinin Üzerine Düştü

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Bingöllü Çoban, 8 Yıl Sonra Yine "Yas Yas Yas Gley" Dedi, Bu Sefer Koyunlar Geldi

Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu

Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti