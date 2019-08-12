Son Dakika Haberleri: BİNGÖL Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı
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BİNGÖL Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı

1 saat önce

Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)BİNGÖL'DE TRAFİK DENETİMİNE KATILDIEmniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'deki temaslarının ardından Bingöl'e geldi.

Emniyet Genel Müdürü, Tunceli'de güvenlik güçleriyle bayramlaştı (2)
BİNGÖL'DE TRAFİK DENETİMİNE KATILDI
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli'deki temaslarının ardından Bingöl'e geldi. Beraberindeki Vali Kadir Ekinci ile birlikte kent merkezinde polis ekiplerince yürütülen trafik denetimine katılan Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, trafik kazalarının en aza indirilmesi için seferber olduklarını söyledi. Aktaş, "Kurban Bayramı süresince 64 bin noktada yaklaşık 100 bin personelimiz sahada görev alıyor. Amacımız kaza oranını en aza indirebilmek, can ve mal kaybına engel olmaktır. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha iyi sonuçları elde etmişiz. Hedefimiz bu en mutlu günümüze acı karışmasın. Bu kontrol noktalarında arkadaşlarımız, yüz yüze iletişime geçerek, hem trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar ortaya koyuyorlar hem de normal rutin denetimlerini yapıyorlar" dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 06:50 Kaynak: DHA
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