Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Erzurum kara yolunun Karlıova-Erzurum arası bölümünde yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Karlıova'dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçesinde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde de 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.