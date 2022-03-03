Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

03.03.2022 17:29
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Bingöl-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Bingöl- Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak mevkisinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Sürücüler, yoğun kara yağışı, tipi, sis ve etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Olumsuz hava koşulları bazı tırların yolda kalmasına neden oldu.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

YORUMLAR
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Karlıova, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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