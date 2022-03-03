Bingöl-Erzurum kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bingöl- Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak mevkisinde olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Sürücüler, yoğun kara yağışı, tipi, sis ve etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Olumsuz hava koşulları bazı tırların yolda kalmasına neden oldu.