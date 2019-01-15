Bingöl- Erzurum Karayolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatıldı
59 dakika önce
BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum
karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Elazığ
yolunda ise aksamalar meydana geldi.
Kentte etkisini bir süredir sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kentin Elazığ ile ulaşımın sağlandığı karayolunda ise aksamalar meydana geldi. Kar
ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yollarda güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri olası kazaların yaşanmaması için önlem aldı. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:54 Kaynak: DHA
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