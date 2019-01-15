Son Dakika Haberleri: Bingöl- Erzurum Karayolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatıldı

Bingöl- Erzurum Karayolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatıldı

59 dakika önce

BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Bingöl- Erzurum Karayolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapatıldı, System.String[]
BİNGÖL'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Elazığ yolunda ise aksamalar meydana geldi.

Kentte etkisini bir süredir sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kentin Elazığ ile ulaşımın sağlandığı karayolunda ise aksamalar meydana geldi.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yollarda güvenlik güçleri ve karayolları ekipleri olası kazaların yaşanmaması için önlem aldı. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Elazığ, Erzurum, Bingöl, Kar, Güncel
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