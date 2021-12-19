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Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

19.12.2021 18:04

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bingöl- Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Bingöl- Erzurum karayolunun 0-15 kilometresinde tipi meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle karayolu tırların geçişine kapatıldı.

Tipinin ardından uyarı yapan Bingöl Valiliği, "Sürücülerimizin dikkatine, Bingöl-Erzurum karayolunun 0-15 km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.45'te tır geçişlerine kapatılmıştır" şeklinde açıklama yaptı. Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri tarafından bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğü kaydedildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı
Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı
Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı
Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl-Erzurum karayolu tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika


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