Bingöl-Erzurum Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar ve tip nedeniyle Bingöl-Erzurum Karayolu trafiğe kapandı.

Yoğun kar ve tip nedeniyle Bingöl-Erzurum Karayolu trafiğe kapandı.



Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışı altında geride bırakan Bingöl'de, meteorolojinin uyarısının ardından yağış bugün tekrar başladı. Karla birlikte başlayan tipi nedeniyle, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.



Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Erzurum Bölge Müdürlüğünce Erzurum bölge sınırından itibaren trafiğe kapatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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