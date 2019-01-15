Son Dakika Haberleri: Bingöl-Erzurum Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Bingöl-Erzurum Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

30 dakika önce

Yoğun kar ve tip nedeniyle Bingöl-Erzurum Karayolu trafiğe kapandı.

Bingöl-Erzurum Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Yoğun kar ve tip nedeniyle Bingöl-Erzurum Karayolu trafiğe kapandı.

Geçtiğimiz haftayı yoğun kar yağışı altında geride bırakan Bingöl'de, meteorolojinin uyarısının ardından yağış bugün tekrar başladı. Karla birlikte başlayan tipi nedeniyle, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum karayolu, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Erzurum Bölge Müdürlüğünce Erzurum bölge sınırından itibaren trafiğe kapatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Erzurum, Kar, Bingöl, Güncel
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