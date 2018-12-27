Bingöl Evler Kara Gömüldü
1 saat önce
Bingöl'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (2)EVLER KARA GÖMÜLDÜBingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki evler de kara gömüldü.
Bingöl
'de kar nedeniyle 281 köy yolu kapandı (2)
EVLER KARA GÖMÜLDÜ
Bingöl'ün Karlıova
ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezindeki evler de kara gömüldü. İlçe merkezi ile bağlı köylerde eğitime 2 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları ise idari izinli sayıldı. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçe merkezinde, beyaza bürünen yerleşim yerlerinde yaşayanlar, evlerine tünele benzer yerler açarak, giriyor.
Karlıova Belediyesi'ne bağlı ekipler ise ilçe merkezinde kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin da kar çalışmalarını yerinde incelemek üzere köy yollarında denetim yaptı.
Öte yandan dün kar yağışı nedeniyle kapanan Erzurum- Karlıova yolunun ulaşıma açılması başlatılan çalışmalar, bugün de sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: DHA
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