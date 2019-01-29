Son Dakika Haberleri: Bingöl Fotoğraflarla Ayrı Bir Güzel

Bingöl Fotoğraflarla Ayrı Bir Güzel

1 saat önce

Türkiye'de ilk defa Bingöl'de düzenlenen ve 3 gün süren "1. Kış Fotosafari' kapsamında çekilip, dereceye giren fotoğraflar belirlenirken, ortaya çıkan görseller kentin güzelliklerini ortaya çıkardı.

Bingöl Fotoğraflarla Ayrı Bir Güzel, System.String[]
Türkiye'de ilk defa Bingöl'de düzenlenen ve 3 gün süren "1. Kış Fotosafari' kapsamında çekilip, dereceye giren fotoğraflar belirlenirken, ortaya çıkan görseller kentin güzelliklerini ortaya çıkardı.

Türkiye'de ilk kez Bingöl'de düzenlenen ve yurt içinden, yurt dışından 529 fotoğrafçının katıldığı 3 gün süren 'Bingöl 1. Kış Fotosafari' yarışması tamamlandı. Valilik, Bingöl Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü tarafından (BİFSAK) organize edilen yarışmada birinci Ebubekir Bürçün'in çektiği kekliklerle kentin fotoğrafı, ikinci Levent Ateş'in çektiği yaşam fotoğrafı ve üçüncü İlyas Malçok'un çektiği keçi ile sahibinin yer aldığı fotoğraf oldu. Öte yandan yarışma kapsamında bir çok katılımcı ise özel ödül aldı.

Yarışmada çekilen ve dereceye giren fotoğrafları ise valilik tarafından yayınlandı.

Bingöl'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin fotoğraf arşivini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma çekilen fotoğraflar ise kentin güzelliğini ayrı bir şekilde ortaya çıkardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Levent Ateş, Türkiye, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bordan Yangın Söndürücü: Türkiye'de Üretildi Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor

Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:23:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Fotoğraflarla Ayrı Bir Güzel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]