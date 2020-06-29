Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi - Son Dakika

Bingöl-Genç kara yolu leyleklerle şenlendi

Bingöl'de konaklayan leylekler, yavrularıyla yeniden göç hazırlığı yapıyor.

Bingöl'de konaklayan leylekler, yavrularıyla yeniden göç hazırlığı yapıyor.

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Kışı, Afrika'daki Nil Nehri kıyısında geçirdikten sonra mart ayında bölgeye gelen leyleklerin sayısı, Bingöl- Genç kara yolundaki elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularla arttı.

Büyük uğraşlar sonucu yavrularını büyüten leylekler, Afrika'ya göç öncesi, yavrularını uçmaları için hazırlıyor. Yaklaşık 1 ay boyunca yuvalarında kanat çırpacak yavru leylekler, bir süre anne ve babasıyla bölgede kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirecek.

Havaların soğumaya başlamasıyla yavru leylekler, anne ve babalarıyla sürüler halinde Afrika'ya sıcak bölgelere göç edecek.

Yuvayı yaşlı erkek leylekler yapıyor

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin Güney Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

İlk gelen yaşlı erkek leyleklerin yuvayı hazırladığını, daha sonra dişi leyleklerin geldiğini kaydeden İnci, "Geçmiş yıllardaki yuvalarını bulmak için, daha tecrübeli oldukları için ilk yaşlı leylekler gelirler. Yaşlı erkekler geçmişteki yuvalarını tespit ederler ve eğer bu yuva duruyorsa onarımını yapar, yoksa yeni bir yuva hazırlıklarına başlarlar. 7-8 gün içerisinde yuvayı tamamlarlar ve daha sonra dişi leylekler gelerek orada yumurtlamaya başlar." dedi.

Leyleklerin yılda bir defa, 1 ila 7 yumurta bıraktıklarını anlatan İnci, daha sonra erkekli dişili leyleklerin kuluçkaya beraber baktığını, kuluçka süresinin 34-35 gün arasında değiştiğini bildirdi.

Dişi ve erkek leyleklerin genellikle kusmuklarıyla yavrularını beslediğini ifade eden İnci, altıncı haftaya kadar anne ve babanın, beraber, yavrunun bakım ve beslemesini yaptığını anlattı.

Yavruların altıncı haftadan sonra kanat çırpmaya başladığını, yuva içerisindeki kanat çırpma ve ayakta durma etkinliklerinde genel anlamda annenin rehberlik ettiğini dile getiren İnci, şöyle konuştu:

"Sekizinci hafta itibariyle yuvadan ilk uçuş pratiklerine, anne ve baba eşliğinde, beraber başlanıyor. Yavru leylekler sekizinci haftadan sonra uçmaya başlıyor ve eylül ayından itibaren de ülkemizden ayrılıyor. Leylekler, genelde sıcak bölgelerde kışı geçirirler. Leylekler ülkemize Güney Afrika üzerinden geliyorlar ve burada yavrularını büyüttükten sonra eylül ayında yeniden Avrupa üzerinden Güney Afrika'ya göç ediyor."

Bingöl, Afrika, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:09 Kaynak: AA

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