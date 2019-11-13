Son Dakika Haberleri: Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı
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Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı

7 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde belirlenen 7 noktadaki Geçici Özel Güvenlik Bölge süresinin, 28 Kasım'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde belirlenen 7 noktadaki Geçici Özel Güvenlik Bölge süresinin, 28 Kasım'a kadar uzatıldığı bildirildi.


Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır"denildi.


Açıklamanın devamında ise," 37SFC-4155875950, 37SFC-4179974911, 37SFC-4232274809, 37SFC-4276774955, 37SFC-4257675325,37SFC-4253575822,37SFC-4260076020 koordinatları arasında kalan bölgede 14 Kasım 2019 - 28 Kasım 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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