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Bingöl Genç'te çatı yangını korkuttu

14 dakika önce

Bingöl Genç'te çatı yangını korkuttuBİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bingöl Genç'te çatı yangını korkuttu

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler binadan vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.

2 ayrı itfaiye aracıyla aynı anda müdahale eden itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında çatı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bingöl Genç'te çatı yangını korkuttu

İtfaiye, Bingöl, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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