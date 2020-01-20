Bingöl Genç'te "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl Genç'te 'Gönülden Gönüle, Elden Ele' projesi - Son Dakika

Bingöl Genç'te "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi

6 saat önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde hazırlanan proje ile ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve gıda marketi açıldı.

Bingöl Genç'te

Bingöl'ün Genç ilçesinde hazırlanan proje ile ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve gıda marketi açıldı.


İlçe Kaymakamlığı, belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında eski belediye binasında kıyafet ve gıda ürünlerinin yer aldığı ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı market açıldı. Hazırlanan market Belediye Başkan Vekili Yunus Anik, Başkan Yardımcısı Yusuf Afşin ve İl Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler tarafından açıldı.


Projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Lise Müdürü Abdurrahman Yılmaz," Projemizin amacı maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza gıda ve giyim yardımında bulunarak bir nebze de olsa insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyemizin bize tahsis ettiği yerde kıyafet market ve gıda market adıyla iki sosyal mekan açtık. Bu marketlerden yardıma muhtaç insanlarımız sürekli olarak ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacaklar. Evde kullanmadığımız kıyafetlerimizi temiz ve ütülü bir şekilde bu markete bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca evimiz için yapacağımız gıda alışverişinden bir yada birkaç gıda malzemesini de bu markete bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz"diye bilgi verdi. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 22:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl Genç'te "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]