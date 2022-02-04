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Bingöl Gençlik Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Bingöl Gençlik Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

04.02.2022 16:20
Bingöl Gençlik Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Bingöl Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri sokak ve yaban hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Bingöl Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllüleri sokak ve yaban hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gençlik liderleri ve gönüllü gençler, merkeze bağlı çeşitli köylerdeki kedi ve köpeklere mama verdi.

Ekipler, yaban hayvanları için de et kırıntıları ve buğday bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik Lideri Osman Aslan, zorlu kış günlerinde yiyecek bulamayan hayvanlara destek olmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Herkesin imkanları ölçüsünde sokak hayvanlara destek vermesi gerektiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Hayvanların soğuktan çok açlık nedeniyle zorluk çektiği gözlenmektedir. Merkeze bağlı köylerimizde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Evdeki yemek kalıntılarını veya ekmeklerinizi sokak hayvanlarına, pencere önüne bırakabiliriz. Unutmayalım ki her can kıymetli, her can özeldir."

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gençlik, Bingöl, Buğday, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Gençlik Merkezi ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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