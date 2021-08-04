Bingöl Gençlik Merkezi Gönüllüleri 'Atık Pil Toplama' kampanyası kapsamında 60 kilogram atık pil topladı - Son Dakika

81 İlde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde yer alan Genç Dönüşüm Atık Pil Toplama Kampanyası devam ediyor.

Genç Dönüşüm Projesi "Atık Pil Toplama" kampanyası kapsamında Gençlik Merkezine üye gönüllü gençler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gençlik Merkezine üye gönüllü gençler çevre bilinci ve atık pil kampanyası konusunda farkındalık oluşturmak için okullara ve esnaflara gerekli bilgiler vererek, kampanya kapsamında; çarşı esnafı ve okulları gezerek yaklaşık 60 kilo pil topladılar.

Bingöl Gençlik Merkezi twitter hesabından yapılan paylaşımda kampanyayla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bir pil 4 metrekarelik toprağı kirletir ve üretim yapamaz hale getirir. Farkındalığı arttırmak için Bingöl Gençlik Merkezi olarak esnaflara atik pil kutuları bırakıp yaklaşık 60 kg atık pil topladık. Geleceğimiz için pilleri çöpe değil atık pil kutularına atalım. " Haber Merkezi

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