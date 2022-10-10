Solhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muş Caddesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin TL değerinde malzeme çalınması olayıyla ilgili B.Y. (16) ile B.S.'yi (15) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., tutuklandı. Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bingöl gündem: Bingöl'de hırsızlık zanlısı 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika