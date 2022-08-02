Bingöl gündem haberi: Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl gündem haberi: Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi

02.08.2022 18:10
Bingöl gündem haberi: Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl habere göre Bingöl'ün Genç ilçesinde, 296 bin 205 kök Hint keneviri ve skunk ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde, 296 bin 205 kök Hint keneviri ve skunk ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniyazı köyü Kaldırım mezrası kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, 4 farklı noktada 275 bin kök Hint keneviri, 21 bin 205 kök skunk, 152 kilo 4 gram kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi Bingöl'deki okullarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor Bingöl'deki okullarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor Bingöl'de 311 bin 271 kök Hint keneviri ele geçirildi Bingöl'de 311 bin 271 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl gündem haberi: Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi!
17:26 Beşiktaş, Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı
17:22 Süper Lig'de stadyum konserleri heyecanı başlıyor! İlk sahne Madrigal Grubu'na ait
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:58 Yaşlı kadın kaldırımda gördüğü çiçeği önce suladı sonra kökünden sökerek çaldı! Olay anı kameralara yansıdı
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 18:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl gündem haberi: Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement