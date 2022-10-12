BİNGÖL'DE 3 MİLYON KÖK HİNT KENEVİRİ İLE 425 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri ile 424 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında; Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök Hint keneviri bitkisi, 424 kilo 500 gram esrar, 645 bin 313 kök skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri ve uyuşturucu maddeler imha edildi. (DHA)