Köpeklerin birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili suç duyurusu - Son Dakika
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Köpeklerin birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili suç duyurusu

17.10.2022 13:16

Karlıova Kaymakamlığı Kargapazarı köyünde köpeklerin iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Karlıova Kaymakamlığı Kargapazarı köyünde köpeklerin iple birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kargapazarı köyünde köpeklerin birbirine iple bağlanarak, çöplüğe bırakıldığı görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine Kaymakamlık harekete geçti.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üzücü video üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına ilgililer hakkında suç duyusunda bulunulmuştur." ifadesine yer verildi.

Öte yandan kurtarılan köpeklere mama verildi.

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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpeklerin birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeklerin birbirine bağlanarak çöplüğe bırakılmasıyla ilgili suç duyurusu - Son Dakika
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