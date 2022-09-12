Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ve patlamamış havan ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ve patlamamış havan ele geçirildi

12.09.2022 21:14
Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ve patlamamış havan ele geçirildi

Edinilen Bingöl gelişmesine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkoterör operasyonları kapsamında 3 milyon kök kenevir ve bir havan mermisi ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen narkoterör operasyonları kapsamında 3 milyon kök kenevir ve bir havan mermisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden ?yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkoterör operasyonu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Sağgöze Köyü ve Kaymaz Mezrası kırsalında narkoterör operasyonunda icra edilen faaliyet sonucunda 20 tarla içerisinde 3 milyon 256 bin 560 kök kenevir bitkisi, 26 bin 300 gram kubar esrar bitkisi ve 2 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirilmiş olup ayrıca arazide bulunan 1 patlamamış 60 mm havan mühimmatı yerinde imha edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Hisarcık, Kenevir, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ve patlamamış havan ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl gündem haberleri: Bingöl'de 3 milyon kök kenevir ve patlamamış havan ele geçirildi - Son Dakika
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