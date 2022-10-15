Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 14:36
Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl gündem haberi | Bingöl'ün Solhan ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 69 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitiren Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Yeşilova Mahallesi'ne getirildi.

Çiftçi'nin cenazesi, Öğretmen Veli Tuğa İlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Bazmana Mezarlığı'na defnedildi.

Askeri törene, gazinin yakınları, Solhan Kaymakamı Muhammed Çetin, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Solhan, Bingöl, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl gündem haberleri... Bingöl'de Kıbrıs gazisi Hüsnü Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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