Bingöl gündem haberleri... Nesli tükenmekte olan porsuklar Bingöl'de böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bingöl gündem haberleri... Nesli tükenmekte olan porsuklar Bingöl'de böyle görüntülendi

16.10.2022 12:32

Bingöl haberler... Nesli tükenmekte olan porsuklar Bingöl'de böyle görüntülendi Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan porsuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan porsuklar Bingöl'de böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı bir köyde, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde koruma altında bulunan porsuklar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Genç ilçesine bağlı bir köyde vatandaş doğada gezinirken, çalıların arasından sesler geldiğini fark etti. Daha sonra porsukları gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülenen porsuklar, daha sonra gözden kayboldu. Porsukların, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi'nde koruma altında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bingöl, Dünya, Genç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl gündem haberleri... Nesli tükenmekte olan porsuklar Bingöl'de böyle görüntülendi - Son Dakika

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