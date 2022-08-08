Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Son Dakika
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Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

08.08.2022 19:59
Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor

Bingöl haberler: Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün merkez Yeni Mahalle'de bulunan evinden hava almak için çıkan Mahmut Delibaş (23) bir daha eve dönmedi. Oğullarından haber alamayan ailesi, hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Delibaş Ailesi, haber alamadıkları çocuklarının yerini bilen ve görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl haber! Adıyaman'da kayıp 23 yaşındaki genç her yerde aranıyor - Son Dakika

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