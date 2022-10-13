Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

13.10.2022 11:41
Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Bingöl 3. sayfa haberine göre Bingöl'de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir araç içinde yaptığı aramada, 4 kilo 485 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında bir araç içinde yaptığı aramada, 4 kilo 485 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Genç ilçe Jandarma Komutanlığınca Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet esnasında yapılan kontrolde narkotik köpeğinin aracın egzoz bölümüne tepki vermesi neticesinde yapılan araç aramasında 4 kilo 485 gram Kubar Esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl haber! Bingöl'de 4 kilo 485 gram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
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