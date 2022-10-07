Bingöl gündem: Bingöl'de 1 kilo 265 gram esrar ve 25 kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 kilo 265 gram kubar esrar ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon kapsamında kent merkezi kırsalındaki bir evde arama yaptı.
Aramada 1 kilo 265 gram kubar esrar ve 25 kök Hint keneviri bulundu.
Ekiplerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
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