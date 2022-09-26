Ağaçeli köyünde, Hanefi Kayran'a ait çiftlikte dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bingöl ile Genç ve Solhan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 bin 500 balya saman, kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu - Son Dakika

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