Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu

26.09.2022 12:56
Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu

Bingöl haberler... BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 6 bin 500 balya saman, kullanılamaz hale geldi.

BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 6 bin 500 balya saman, kullanılamaz hale geldi.

Ağaçeli köyünde, Hanefi Kayran'a ait çiftlikte dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bingöl ile Genç ve Solhan ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 bin 500 balya saman, kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı Fabrikada zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı Taşova'dan kısa kısa Taşova'dan kısa kısa Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı Ferizli OSB'de inşaat halindeki fabrikanın yapı malzemeleri yandı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:52:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl haber | Bingöl'de çiftlik yangını; 6 bin 500 balya saman kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement