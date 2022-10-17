Bingöl haberi | Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği ile Balıkesir Ticaret Odasından genç istihdamını artırmak için işbirliği

Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği ve Balıkesir Ticaret Odası işbirliğinde yürütülecek ve genç istihdamının artırılması üzerine kurgulanan proje için Balıkesir Valiliği'nde sözleşme imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmekte olan 2022 Proje Destek Programı kapsamında Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği tarafından sunulan "Aydın Genç, Aydınlanmış Gelecek" isimli proje destek almaya hak kazandı.

İmza törenine katılan Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey burada yaptığı konuşmada "Gençlerimiz için her alanda çalışmaya, gençlik projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği'nin hazırladığı bu projeyi çok anlamlı buluyoruz. Projenin desteklenmesi için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile görüşmüştük. Sağolsun sayın bakanımız bizi kırmayarak projeye gereken desteği sağladı. Bu hususta kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önce de benzer projelerle gençlik alanında başarılı çalışmalar yürüten Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Emrah Bilcanlı kardeşimizi ve ekibini tebrik ediyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Emrah Bilcanlı da şunları ifade etti:

"Dernek olarak genç iş insanlarımızla ilgili çalışmaların yanında gençlerimiz ile ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada hazırladığımız Aydın Genç, Aydınlık Gelecek Projemizi destekleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Milletvekilimiz Mustafa Canbey'e teşekkürlerimizi sunar, Balıkesirimiz adına hayırlı olmasını dileriz."