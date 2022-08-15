Bingöl gündem haberleri: BİNGÖL-BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Bingöl gündem haberleri: BİNGÖL-BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ

15.08.2022 01:29

Bingöl haberine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Genç ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. " İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl gündem haberleri: BİNGÖL-BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl gündem haberleri: BİNGÖL-BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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