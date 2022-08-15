İl Jandarma Komutanlığı'nca kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor. Genç ilçesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili olarak valilikten yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. " İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 6 tarla içerisinde 197 bin 756 kök kenevir bitkisi, 825 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl gündem haberleri: BİNGÖL-BİNGÖL'DE 197 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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