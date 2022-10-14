Bingöl haberleri | Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı - Son Dakika
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Bingöl haberleri | Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı

14.10.2022 17:56

Bingöl bölgesinden gelen habere göre Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı Bingöl'de valilik ile AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, resmi ve toplamda 453 personelin katılımıyla nefes kesen deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı

BİNGÖL - Bingöl'de valilik ile AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, resmi ve toplamda 453 personelin katılımıyla nefes kesen deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl'de valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile kurumların katılımıyla nefes kesen deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Diyarbakır, Muş, Bitlis, Van, Erzurum ve Tunceli ekiplerinin yanı sıra gönüllülerden oluşan toplamda 453 personelin katılımıyla, senaryo gereği 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı olarak kaza, yangın gibi olaylara ekipler müdahale ederken, kent merkezinde yıkımı başlayan eski hükümet konağında nefes kesen kurtarma operasyonları gerçekleştirildi.

İlk olarak Afet Kriz Merkezi'nde incelemeler yapılırken, daha sonra kurtarma çalışmaları yapıldı.

Deprem tatbikatının her bölümünü inceleyen ve daha sonra alana gelerek bilgi alan Vali Kadir Ekinci, burada açıklamalarda bulundu. Vali Ekinci, "Bingöl deprem ve afetsellik açısından riskli bir bölgede yer alıyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği birinci derece deprem bölgesinde yer alan ilimizde her an depreme karşı, diğer afetlere karşı her an hazır olmak durumundayız. Bizlerde yapmış olduğumuz çalışmaları buna göre çalıştırıyoruz. Bugün de çevre illerden katılım ile birlikte hakikaten geniş katılımlı bir tatbikatı hem masa başı hem de saha tatbikatını icra etme fırsatı bulduk. Bu tatbikatta toplamda 453 personelimiz, 76 aracımız görev aldı. Yine bu çerçevede ekiplerimiz 6 lokasyonda yangın, deprem, tahliye gibi çeşitli alanlarda görev icra ettiler. Hakikaten gördük ki arkadaşlarımızın hem olaylara performansları, hem donanımları hem hızları hem de koordinasyon süreçleri gayet başarılı ve güven verici şekilde oldu" dedi.

Deprem tatbikatının gerçeğe yakın olduğunu ve manevi olarak etkilendiğini söyleyen vatandaşlardan Arzu Yamanoğlu ise, "Siren seslerini duydum. Merak ettim geldim, çok da korkttum. Geldiğimde olağan üstü afet durumları için bir tatbikat yapıldığını gördüm. ve nerede ne yapmamız gerektiğini öğrendim, bilgiler aldım. Çok güzel bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Manevi olarak da etkilendik, emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Vali Kadir Ekinci ve kurum müdürleri, tatbikat sonrası ekiplere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
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KASTAMONU - Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor KASTAMONU - Öğrenciler depremi simülasyon tırı ile öğreniyor AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması AFAD'dan deprem testi uyarısı Açıklaması
Kaynak: İHA

Bingöl, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl haberleri | Bingöl'de nefes kesen deprem tatbikatı - Son Dakika

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