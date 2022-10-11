Bingöl haberi | Genç Dergi, bu ayki sayısıyla 17. yılını kutluyor - Son Dakika
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Bingöl haberi | Genç Dergi, bu ayki sayısıyla 17. yılını kutluyor

11.10.2022 23:26
Bingöl haberi | Genç Dergi, bu ayki sayısıyla 17. yılını kutluyor

Bingöl haberi... Genç Dergi'nin 17. yılını kutladığı yeni sayısı "Kendinizi Bulacağınız 100 Ortam" başlığıyla okuyucuların istifadesine sunuldu.

Genç Dergi'nin 17. yılını kutladığı yeni sayısı "Kendinizi Bulacağınız 100 Ortam" başlığıyla okuyucuların istifadesine sunuldu.

Kişinin sevdiği insanlardan ve gittiği mekanlardan çokça etkilediğinden yola çıkılarak, gençlerin manayla buluşması ve ruhlarına gıda olması amacıyla hazırlanan 100 ortamın sunulduğu dergi, içeriği ve yazar kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tasarımında da yeniliklere yer verilen derginin ekim sayısında, "İştikak Zamanı" köşesiyle Volkan Yahşi, "Turnusol Kağıdı" ile Tuğçe Şifa Zorlu, "Ruha Şifa Notlar" ile Gökhan Ergür, "Bir de Böyle Baksak" ile Muhammed Esat Altıntaş, "Dost Meclisi" ile Merve Safa Likoğlu ve "Kılavuz" köşesindeki karikatürleriyle Yusuf Kot yer alıyor.

Gündeme dair özgün yaklaşımlar içeren haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?" ile Nurcan Doğan, hayalleri olanlara dair 10 öneri sunan Furkan Özkul, "Vefa" köşesinde Abdullah Tivnikli'yi anlatan Süleyman Ragıp Yazıcılar, "Şifahane" köşesiyle Abdullah Uçar, derginin bu ayki kadrosunda yer alıyor.

Usta isimlerle söyleşiler okuyucuyla buluşuyor

Yayıncı ve eğitimci Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile "Hatıralarla İslami Mücadele: Dikenli Yolda Yürümek" eseri bağlamında Türkiye'deki İslami mücadele, dergiler ve gençlik hareketleriyle ilgili yapılan söyleşinin yanı sıra sosyal medyada "birvaize" olarak tanınan Fatma Bayram, meddahlık geleneğinin temsilcilerinden akademisyen Osman Bozdemir ile gerçekleştirilen söyleşiler de dergide okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Erhan İdiz "Yolun Öğrettikleri" köşesindeki yazılarına devam ederken, Hande Berra'nın gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları paylaştığı "Gezi-Yorum", Burak Çetik'in "Köşe Taşları", Burak Genç'in "Sanat Defteri" ve Süleyman Çınar'ın "Tecrübe Konuşuyor" köşeleri de bu ay dergide yayınlanan yazılar arasında.

Türkiye'den ve dünyadan hazırlanmış haberler, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok içeriğin yer aldığı, her sene yeni kampanya döneminde bir eseri abonelerine hediye eden yayım, bu sene Prof. Dr. Soner Duman'nın "Allah'ım Sorularım Bitmedi" adlı çalışmasını okuyucularına ulaştırıyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl haberi | Genç Dergi, bu ayki sayısıyla 17. yılını kutluyor - Son Dakika

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