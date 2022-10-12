Bingöl haber | Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl haber | Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

12.10.2022 21:27

Edinilen Bingöl haberine göre Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen narkoterör operasyonunda 5 tarla içinde 3 milyon kök kenevir, 406 kilo kubar esrar, 17 kilo esrar ve 645 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen narkoterör operasyonunda 5 tarla içinde 3 milyon kök kenevir, 406 kilo kubar esrar, 17 kilo esrar ve 645 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda 5 tarla içerisinde 3 milyon 185 bin 445 kök Kenevir bitkisi, 406 kilo 600 gram Kubar Esrar maddesi, 17 kilo 900 gram Toz Esrar maddesi, 645 bin 313 Kök Skunk bitkisi ve 4 bin 500 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi.

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Kaynak: İHA

Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl haber | Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl haber | Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe: 3 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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