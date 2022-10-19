Bingöl haberleri: Genç şarkıcı Ragıp Narin, gelecek hedeflerini anlattı (2)

Türk ve Arap müziğinin genç isimleri Ragib Narin ile Rima Yussef'in, birlikte yorumladığı "Yok Yok" şarkısı müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Universal Music Mena etiketiyle dinleyiciyle buluşan eserin müziği ve Türkçe sözleri Narin, Arapça sözleri ise Lübnanlı sanatçı Yussef tarafından kaleme alındı.

Uçak içinde çektiği videolarla sosyal medyada tanınan Narin, Yussef ile yaptığı düetin hikayesini, müzik yolculuğunu ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Ragıp Narin, şarkının isminin "Yok" kelimesinden türediğine dikkati çekerek, "Biliyorsunuz fırsat buldukça dünyayı gezmeyi seviyorum. Nakarat kısmını bir yolculuk sırasında yazmış ve bestelemiştim. Hemen telefonuma kaydettim. Türkiye'ye döndüğümde oturup onu şarkı haline getirdim." dedi.

"İki bölümlük tatlı bir hikaye ortaya çıktı"

Şarkılarının sosyal medyada yüksek dinlenme sayılarına ulaşmasının Orta Doğu'ya açılmak için imkan sağladığına işaret eden Narin, şunları kaydetti:

"Benim hayalimde hep uluslararası proje yapmak vardı. 'Narin Narin'in başarısıyla beraber bize Universal Music Mena'dan teklif geldi. Ben o zaman sosyal medyada farklı içerikler üretiyordum ve çok güzel rakamlara ulaşıyordum. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da etki yapmıştı. Bizden şarkı istendiği sırada 'Yok'u yapıyorduk. Hazırlık aşamasındaydı. Onunla beraber iki bestemi daha gönderdim. Yok'u çok beğendiklerini söylediler. O şarkının önce Türk versiyonunu yaptık, sonra da düet versiyonunu yaparız dedik. Bunu klip şeklinde yapmak da zor. Çünkü iki klip çekeceksiniz. Orada birinci bölüm yarıda biter, ikinci bölüm de devam eder gibi bir fikir oluştu. Daha önce denenmemiş bir şey herhalde. Dizi film tarzında iki bölümlük tatlı bir hikaye ortaya çıkmış oldu."

Genç şarkıcı, Rima Yussef'in de Arap dünyasında yeni tanınan bir isim olduğunu belirterek, Yussef'in ses ve tarz olarak kendisine yakın, pozitif biri olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da Türk dizilerinin çok sevildiğine vurgu yapan Narin, "Şarkıda ben Arapça bölümler okudum, Rima da Türkçe sözler okudu. Benim ilk şarkımdan itibaren rahatlatan bir sesim olduğunu söylüyorlar. Hatta ben bunu biraz daha değiştirmeye çalışıyorum. İlk şarkılarım dinlenmek ve rahatlamak isteyen insanlara çok iyi geliyor. Ama insanlar coşmak eğlenmek de istiyor. O yüzden o narinliği, enerjiyi biraz daha artırarak şarkıları hızlandırdım. Bu yorumu da çok alıyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek hayallerine de değinen genç müzisyen, "Müzikle ilgilendiğinizde maddi ve manevi olarak güçleniyorsunuz. Müziğin dışında ise Türkiye'de insanların daha kolay yurt dışına çıkabilmesi ve dünyayı görebilmesi adına bir hedefim var." diye konuştu.

"Sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda bilinir olmayı hayal ediyorum"

Narin, yardım anlayışının maddi durumu kötü olanlara yardım etmek üzerine kurulduğunu söyleyerek, "Sadece parası olmayanı değil büyük hayalleri olan veya hayalini gerçekleştirmeye fırsat bulamayan insanları bir şekilde dünyanın her yerine ulaşabilecek konuma getirmek istiyorum. Müzik tarafındaki hayalim ise sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda bilinir olmak. Müzikte bunu yapacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe'nin yanı sıra İngilizce de bildiğinin altını çizen Narin, salgın döneminde ise İspanyolca öğrendiğini vurguladı.

Ragıp Narin, çok seyahat ettiği için farklı müzik türlerine şahit olduğunu ve dinlediğini dile getirdi.

Orta Doğu'da belli bir kitle edindikten sonra dünya müziğine açılmak istediğini belirten genç şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarkan kadar büyük bir isim bile dünya müziğine geçerken zorlandı. Çünkü Türkçe global bir dil değil. Biz Türkçede istediğimiz kadar başarılı bir şarkı yapalım ama İngiliz dinlemiyor, anlamıyorsa bu şarkı bir yere gelemiyor. İngilizce İspanyolca ve Arapça daha global diller. Bu dillerde yaptığımız şarkılar dünyaya daha hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Anne tarafından Arap olmamdan dolayı daha kolay kabullenme durumum da var. Orta Doğu'yu arkama aldıktan sonra ben daha sonra Latin dünyasında, Amerika'da bir şeyler yapmak istiyorum."

Narin, Sezen Aksu ve Tarkan gibi üreten ve devamlılığı olan sanatçıları örnek aldığının altını çizerek, yaptığı işin insanlar tarafından ilgi görmesinin yeni şarkılar bestelemesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Universal Music Mena etiketiyle müzikseverlerle buluşan şarkının bir uçak içerisinde geçen klibinde, Rami Narin, Tunahan Akın, Kemal Yiğit İnandı, Senamia ve Rima Yussef, Barış Şahin, Erdem Başyemenici ve Ayşegül Kandaz rol aldı.