Son dakika haberi | Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı

07.08.2022 18:02
Son dakika haberi | Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı

Son dakika haberleri... Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı Gözleri önünde eşi öldürülen adam cenazede gözyaşlarına boğuldu Zonguldak'ta bıçaklı saldırı sonucu bir komşusunun boğazını keserek öldüren diğerini ise yaralayan genç polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı

Gözleri önünde eşi öldürülen adam cenazede gözyaşlarına boğuldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bıçaklı saldırı sonucu bir komşusunun boğazını keserek öldüren diğerini ise yaralayan genç polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam 21.45 sıralarında Devrek ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İlçede terzilik yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki Hacer Alkan ve 58 yaşındaki eşi Aydın Alkan, komşularının 24 yaşındaki çocuğu Mert Serkan Lülleci'nin saldırısına uğradı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan saldırıda Lülleci, Hacer Alkan'ının boğazını kesti. Olaya müdahale eden Aydın Alkan'a da saldıran zanlı, talihsiz adamı da ağır yaraladı. Çığlıklar atarak sokağa koşan Aydın Alkan çevredekilerden yardım istedi. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Alkan hayatını kaybederken eşi Aydın Alkan ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polise baltayla direndi

Olay sonrası firar eden Mert Serkan Lülleci ekiplerce her yerde arandı. İlçenin giriş ve çıkışlarını tutan ekipler, katil zanlısının evini aradı. Ekiplerin takibi sonucu saklandığı yerde yakalanan zanlı, polis ekiplerine baltayla direndi. Yakalanarak gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere Devrek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Lülleci'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Eşinin tabutu başında gözyaşı döktü

Saldırıda başının çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın Alkan, tedavisinin ardından eşinin cenaze törenine katılmak üzere Devrek ilçesine geldi. Eşinin terzilik yaptığı işyerinin önünde bekleyen Alkan, "Benim canım gitti" diyerek feryat etti. İlçe halkı da işyerinin önünde bekleyişini sürdürdü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi çalıştığı işyerinin önüne getirilen Hacer Alkan için burada helallik alındı. Alkan'ın cenazesi Pınarönü köyünde toprağa verildi.

Öte yandan saldırganın yakalanma anı ise amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Komşusunun boğazını keserek öldüren genç yakalandı - Son Dakika

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