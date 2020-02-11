Bingöl hastalanan iki kardeş için umke ve karla mücadele ekipleri seferber oldu - Son Dakika
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Bingöl hastalanan iki kardeş için umke ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

6 saat önce

Hastalanan iki kardeş için UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber olduBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Sümeyra ile ağabeyi Ayvaz Uğur'u (2), hastaneye ulaştırmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Hastalanan iki kardeş için UMKE ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde rahatsızlanan 3 aylık Sümeyra ile ağabeyi Ayvaz Uğur'u (2), hastaneye ulaştırmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Karlıova ilçesine bağlı Kaynak Köyünde oturan Uğur ailesinin 3 aylık bebeği Sümeyra ile 2 yaşındaki oğlu Ayvaz, yüksek ateş, bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşaması üzerine, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine araştırma yapan sağlık görevlileri, Kaynak Köyü yolunun kardan kapandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım talebinde bulunuldu.

Sağlık görevlilerin talebi üzerine karla mücadele ekipleri, Kaynak köy yolunda yaptıkları temizleme çalışmanın ardından UMKE ve sağlık ekipleri, rahatsızlaşan 2 kardeşe ulaştı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi köyde yapılan Sümeyra ile Ayvaz kardeşler, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bingöl hastalanan iki kardeş için umke ve karla mücadele ekipleri seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:59 Kaynak: DHA
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