Son Dakika Haberleri: Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya hizmet verdi

49 dakika önce

Bingöl Havalimanında Temmuz ayı içinde 18 bin 196 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya hizmet verdi, System.String[]
Bingöl Havalimanında Temmuz ayı içinde 18 bin 196 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, Temmuz ayında Bingöl Havalimanı iç hat yolcu trafiği 18 bin 196 oldu. 2019 yılı Temmuz ayında Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 124 olarak gerçekleşirken, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise toplamda 180 ton olduğu belirtildi. - BİNGÖL
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Havalimanı 18 bin 196 yolcuya hizmet verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]