Son Dakika Haberleri: Bingöl Havalimanı 8 ayda 136 bin yolcuya hizmet verdi
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Bingöl Havalimanı 8 ayda 136 bin yolcuya hizmet verdi

51 dakika önce

Bingöl Havalimanı'nın Ağustos ayı içinde 17 bin 68, 8 ayda ise toplam 136 bin 338 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

Bingöl Havalimanı 8 ayda 136 bin yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Bingöl Havalimanı'nın Ağustos ayı içinde 17 bin 68, 8 ayda ise toplam 136 bin 338 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.


DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre, Ağustos ayında Bingöl Havalimanı iç hat yolcu trafiği 17 bin 68 oldu.Yine Ağustos ayında Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 118 olarak gerçekleşirken, yük trafiği ise toplamda 190 ton oldu.


Bingöl Havalimanında 8 ay içinde ise hizmet verilen yolcu sayısı 136 bin 338, uçak trafiği 984, yük trafiği bin 224 ton olarak gerçekleşti. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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