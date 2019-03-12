Bingöl Havalimanı'ndan Şubatta 14 Bin 392 Kişi Uçtu

Bingöl Havalimanı'ndan şubat ayında 14 bin 392 kişi uçtu.

Bingöl Havalimanı'ndan şubat ayında 14 bin 392 kişi uçtu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şubat ayında Bingöl Havalimanı iç hatlarda 14 bin 329, dış hatlarda ise 63 yolcu olmak üzere toplam 14 bin 392 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.



Şubatta Bingöl Havalimanı'na iç hat iniş ve kalkış yapan uçak trafiği 128, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, uçak trafiğinin 130'a ulaştığı ifade edilen açıklamada, kargo, posta ve bagaj trafiğinin ise toplamda 145 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.



Açıklamada, 2 aylık gerçekleşmelerde ise, bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısının 32 bin 258'e, uçak trafiğinin ise 258'e ulaştığı, yük trafiğinin ise 301 ton olduğu kaydedildi.

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