Son Dakika Haberleri: Bingöl Havalimanı Şubat'ta 14 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

Bingöl Havalimanı Şubat'ta 14 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

1 saat önce

Bingöl Havalimanında Şubat ayı içinde 14 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Bingöl Havalimanı Şubat'ta 14 Bin Yolcuya Hizmet Verdi, System.String[]
Bingöl Havalimanında Şubat ayı içinde 14 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı 2019 Şubat ayı istatistiklerini açıkladı.Açıklamada, iç hat yolcu trafiği 14 bin 329, dış hat yolcu trafiği 63, toplam yolcu trafiği ise 14 bin 392 olduğu, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 128, dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği 130'a ulaştığı belirtildi.

2019 yılı Şubat ayında havalimanının yük trafiğinin ise toplamda 145 ton olarak gerçekleştiği bildirildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Bingöl, Güncel
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