Son Dakika Haberleri: Bingöl İçin Üretiyorum Projesi Başlatıldı

Bingöl İçin Üretiyorum Projesi Başlatıldı

26 dakika önce

Valilik tarafından, 'Bingöl İçin Üretiyorum' projesinin başlatıldığı bildirildi.

Bingöl İçin Üretiyorum Projesi Başlatıldı, System.String[]
Valilik tarafından, 'Bingöl İçin Üretiyorum' projesinin başlatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği'nin destekleriyle hazırlanan 'Bingöl İçin Üretiyorum' projesi başladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son yıllarda ülkemizde, insanımızın fikir ve önerilerini doğrudan ilgili kurumlara arz edebildiği güzel örnekler yaşıyoruz. Bu bağlamda, çoğulculuğu, katılımcılığı, düşünmeyi, konuşmayı ve üretmeyi merkeze alan 'Bingöl İçin Üretiyorum' projesi ile bizler de ilimiz için geniş toplumsal kesimlerden gelecek farklı ve birbirinden parlak fikir,önerilerle bir katkı süreci planlıyoruz. 'İlim için çok güzel bir fikrim var ama kimseye iletemiyorum' diyen, memleketi için derdi olan memleket sevdalısı hemşehrilerimiz için yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmayı sağlayan bu fırsatı el ele, gönül gönüle vererek imkana dönüştürmeliyiz. Bingöl Valiliği olarak ülkemizin ve Bingöl'ün ilerleyişinin her birimizin aklı, duygusu, düşüncesi, öngörüsü ve vicdanı ile mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Ülkemize, geleceğimize, dünyadaki yerimize ve duruşumuza katkı sağlayacağına inandığınız bir fikriniz varsa bizimle paylaşmanızı temenni ediyoruz. Hayat tecrübelerinizi, gözlemlerinizi, bilgi ve birikimlerinizi fikre dönüştürüp bizimle paylaşmanız, Bingöl'ümüz için büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle, Bingölümüzün geleceğine yapacağınız ilham verici katkılar için şimdiden çok teşekkür ederiz"denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

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