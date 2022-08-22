Durdurulan araçlarda sürüş bilgilerini kontrol eden ekipler, sürücülere maksimum araç kullanabilecekleri süreye ilişkin hatırlatmalarda bulundu ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarı yaptı.

Kaynak: AA

Bingöl Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sürüyor - Son Dakika

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