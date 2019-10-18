Bingöl İl Genel Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bingöl İl Genel Meclisinin, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği aktarıldı.



Bingöl İl Genel Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Bu kapsamda meclis üyeleri İl Özel İdare toplantı salonunda bir araya geldi. İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur harekata destek verdiklerini söyledi.



Türkiye'nin yıllardır terörle uğraştığını belirten Meclis Başkanı Hasan Basatemur, "Suriye sınırında sürekli vatandaşlarımıza karşı açılan taciz ateşi, atılan havan topları ile zaman zaman vatandaşlarımız şehit olmuştur. Şehit olan vatandaşlarımıza ve Mehmetçiklerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Şanlı ordumuz sınır ötesinde, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktadır. Bu harekat Suriye'nin terörden arındırılmasıdır. Amacımız bölgemizdeki akan kanı durdurmak, barışı sağlamaktır. Allah ordumuzun yardımcısı olsun.Her türlü terör örgütlerini ve destekçilerini lanetliyoruz" dedi. - BİNGÖL