Bingöl İl Genel Meclisinden Bahar Kalkanı Harekatı'na Destek - Son Dakika

Bingöl İl Genel Meclisince Bahar Kalanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, yaptığı açıklamada, Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bu saldırılara karşı sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini dile getiren Basatemur, "Hamdolsun, dün Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine gereken cevabı veren devletimiz bugün de Bahar Kalkanı Harekatı ile Mehmetçiğimizin kanının hesabını en sert şekilde sormaktadır ve sormaya devam edecektir." dedi.

Birlik ve beraberlik içinde rejime karşı devletin ve kahraman ordunun yanında olduklarını aktaran Basatemur, şunları kaydetti:

"Bütün gücümüzle rejime karşı alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasında olacağız. Çünkü bizim için ülkemizin menfaati her şeyin üstündedir. Allah'ın yardımı ve yüce milletimizin duaları ile hiçbir karanlık güç bize diz çöktüremeyecektir. Bizi bölüp parçalamak isteyenler, bölgede ve dünyada yükselen bir güç olmamızı istemeyenler ilelebet başarısız olacaklardır. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde iriyiz, diriyiz, biriz ve birlikteyiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifa diliyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."