Bingöl İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bingöl'de bir araya gelen siyasi partilerin İl Genel Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda bir araya gelen AK Parti, CHP ve MHP'li İl Genel Meclis üyeleri adına basın açıklaması yapan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Basatemur, ülkenin yıllarca terörle mücadele ettiğini belirtti.

Suriye sınırından gerçekleştirilen saldırılardan dolayı vatandaşların şehit olduğunu ifade eden Basatemur, Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Şanlı ordumuz sınır ötesinde, Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Bu harekat Suriye'nin terörden arındırılması içindir. Amacımız, bölgemizdeki akan kanı durdurmak, barışı sağlamaktır. Allah ordumuzun yardımcısı olsun. İl Genel Meclis üyeleri olarak her türlü terör örgütünü ve destekçilerini amasız, fakatsız lanetliyoruz.