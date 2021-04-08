Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan yılın 2. koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi ve proje aşamasında olan yatırımların, uygulanacağı bölgelere katkısıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ekinci, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılında 205 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 18'inin tamamlandığını söyledi.

187 projeden 107 projenin devam ettiğini ve 61 projenin ihale aşamasında olduğunu aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 21 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Projelerin toplam değeri 4 milyar 499 milyon 610 bin 246 liradır. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 553 milyon 616 bin 519 lira olup, 2021 yılı harcaması 92 milyon 106 bin 296 lira ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 568 milyon 985 bin 638 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 661 milyon 91 bin 934 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37'dir."

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.