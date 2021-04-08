Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

08.04.2021 16:56
Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Kadir Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan yılın 2. koordinasyon toplantısında, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projeler değerlendirildi ve proje aşamasında olan yatırımların, uygulanacağı bölgelere katkısıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Ekinci, toplantıda yaptığı konuşmada, 2021 yılında 205 proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 18'inin tamamlandığını söyledi.

187 projeden 107 projenin devam ettiğini ve 61 projenin ihale aşamasında olduğunu aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 21 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Projelerin toplam değeri 4 milyar 499 milyon 610 bin 246 liradır. 2021 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı (ek ödenek dahil) 553 milyon 616 bin 519 lira olup, 2021 yılı harcaması 92 milyon 106 bin 296 lira ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 568 milyon 985 bin 638 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 661 milyon 91 bin 934 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37'dir."

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2021 yılı yatırımları ve projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Kadir Ekinci, Türk Lirası, Ekinci, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu         
18:10
Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi         
17:57
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok         
16:39
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei