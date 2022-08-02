Bingöl'deki okullarda bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okullarda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücel, ziyarette çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, yıl boyu çeşitli sebeplerden dolayı okulların yıprandığını belirtti.

Bu kapsamda okullarda genel bakım, badana ve boya işlemleri gibi geniş çaplı tamirat çalışmaların yapıldığını aktaran Yücel, "Yaz tatillerinde okullarda genel bakım yapılıyor ve yeni döneme hazır hale getiriliyor. Amacımız daha güzel ve temiz ortamlarda öğrencilerimize hizmet verebilmek ve onları en güzel ortamlarda geleceğe hazırlayabilmek." ifadelerini kullandı.