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Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler"-Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;-"Hastanelerde... - Son Dakika

Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler"-Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;-"Hastanelerde...

29.07.2021 14:31

Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler" -Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr.

Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler"

-Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;

-"Hastanelerde yatan vakalarımızın da yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler"

-"Son dönemlerdeki can kayıplarına da baktığımızda maalesef hepsi aşısız kişiler olduğunu gördük"

-"17-40 yaş arasındaki insanlarımız aşıya biraz daha duyarsız"

-"Tokalaşma, sarılma gibi eylemlerden dolayı da virüs çok hızlı bir şekilde vatandaşlar arasında yayılmakta"

BİNGÖL - Bingöl'de vaka artışlarının en büyük nedenlerinden birinin düğün ve taziyeler olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, "Hastanelerde yatan vakalarımızın da yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler" dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vaka sayılarında artış görülmeye başlandı. Aşılanma oranının yüzde 44'lerde olduğu Bingöl'de, vaka sayıları da son bir ayda 5 kat artış gösterdiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, 17-40 yaş arasındaki vatandaşların aşıya biraz daha duyarsız olduğunu aktardı.

Özellikle son haftalarda Türkiye geneli vaka sayılarının artığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin, " Yaz tatiliyle beraber hareketliliğin artması, ilimizde de dışardan gelen hemşerilerimiz,, düğünlerin de artmasıyla vaka sayıları maalesef Bingöl'ümüzde artış göstermekte. Bakanımızın paylaşmış olduğu vaka sayılarına baktığımız zaman 100 bin deki vaka sayılarında son bir ayda Bingöl'de maalesef yaklaşık 5 kat bir artış görülmekte. Bunun nedenleri ise, vatandaşlarımızın pandemi öncesi alışkanlıklarına geri dönmesi, bilhassa tokalaşmanın ve sarılmanın normal bir şekilde yapılması ve vatandaşlarımızım maske, mesafe kurallarına uymamalarından dolayı vaka sayıları da arttı" şeklinde konuştu.

"Hastanelerde yatan vakalarımızın da yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler"

Bingöl'de hastanelerde yatan pozitif vakaların yüzde 95'inin aşılarının eksik olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Aşı oranına baktığımız zaman yüzde 44.3 olarak görüyoruz. Özellikle toplumsal bağışıklığın oluşması için hedef olarak görülen yüzde 75'e ulaşmak için önümüzdeki bir ay içinde sahada yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Hastanelere baktığımız zaman ise özellikle bakanımızın paylaşmış olduğu bilgiler, hem Türkiye genelinde hem de ilimizde de geçerli. Maalesef hastanelerde yatan vakalarımızın da yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler. Bunlar içinde hiç aşı olmayan büyük bir kısım ve birinci doz aşısını yapıp, ikinci veya üçüncü dozunu yapmayan bir kısım görmekteyiz. Bu noktada aşının etkisi, koruyuculuğu kesinlikle tartışılmaz. Son dönemlerdeki can kayıplarına da baktığımızda maalesef hepsi aşısız kişiler olduğunu gördük. Şuan da yoğun bakımda yatan vatandaşlarımızın hepsinin aşı eksik ve olmamış kişiler" diye konuştu.

"17-40 yaş arasındaki insanlarımız aşıya biraz daha duyarsız"

Yaşlı vatandaşların gençlere göre aşıya karşı daha hassas olduğunu aktaran Gündoğdu, "Yine verilerimize baktığımız zaman özellikle yaşlı kesimde aşı ile ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını görmekteyiz. İlimizde de 60 yaş bireylerde aşılama oranlarımızın yüzde 70'lerin üstünde. 70-80 yaş bireylerde ise aşılama oranının yüzde 85'lere ulaştığını görüyoruz. Aslında pandemiden en çok etkilenen, kısıtlamalardan en çok etkilenen büyüklerimizin bu konuda ne kadar hassas olduğu verilerimizde de ortaya çıkıyor. Ama maalesef aynı evi paylaşan aynı ortamı paylaşan gençlerimiz, bilhassa 17-40 yaş arasındaki insanlarımız aşıya biraz daha duyarsız. Bu vatandaşlarımızın da biran önce büyüklerimiz gibi aşılarını yapmalarıyla oranlarımızı yüzde 70'lere çekebilirsek pandemi ile olan mücadelede çok büyük bir yolu kat edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Son bir ay içinde vakaların bu kadar hızlı artmasının sebebi olarak düğünler ve taziyeler olduğunu söyleyebiliriz"

Vaka artışında düğün ve taziyeleri işaret eden Gündoğdu, " 1 Temmuz'dan itibaren özellikle düğünlerin serbest olmasıyla beraber geçen yılda vatandaşların düğünleri bu yıla ertelemeleriyle beraber çok yoğun bir düğün trafiğinin olduğunu görüyoruz. Bu düğünlerde de maalesef vatandaşların maalesef el tutuşması, çok kalabalık ortamların oluşmasından dolayı virüsün çok hızlı yayıldığını sahada görmüş olduk. Taziyeler de aynı şekilde. Kültürümüzün uç iki parçası olan düğünler ve taziyeler çok yoğun geçmekte. Maalesef bunlarda tokalaşma, sarılma gibi eylemlerden dolayı da virüs çok hızlı bir şekilde vatandaşlar arasında yayılmakta. Özellikle son bir ay içinde vakaların bu kadar hızlı artmasının sebebi olarak düğünler ve taziyeler olduğunu söyleyebiliriz" diye kaydetti.

Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler -Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;- Hastanelerde...
Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler -Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;- Hastanelerde...
Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler -Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;- Hastanelerde...
Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler -Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;- Hastanelerde...

İl Sağlık Müdürü, Gündoğdu, Bingöl, Düğün, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: 'Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler'-Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;-'Hastanelerde... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl İl Sağlık Müdürü Gündoğdu: "Vaka artışındaki sebep düğün ve taziyeler"-Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu;-"Hastanelerde... - Son Dakika
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