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Elazığ İlimizde Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika

Elazığ İlimizde Sulama Sezonu Başladı

09.06.2021 10:22
Elazığ İlimizde Sulama Sezonu Başladı, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisidir. Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından "Su ve Sulamada Hamle Yılı" olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı "Sulama yatırımlarımızda hamle yılı" olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Elazığ İlimizde 2021 Yılı Sulama Sezonu 20 Mayıs 2021 Tarihinde BaşladıBu kapsamda Elazığ İlinde 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisi sulanacak. Elazığ İlimizde toplam 185 bin 900 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 297 Milyon 440 bin TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri, Elazığ, Mayıs, Tarım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Elazığ İlimizde Sulama Sezonu Başladı - Son Dakika


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