Otomobil kamyonete arkadan çarptı! 2 sürücü hayatını kaybetti

Bingöl kara yolunda otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2 sürücü öldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAN ÇARPTI

Dün akşam saatlerinde Elazığ - Bingöl kara yolu, Çoban Çeşmesi mevkisinde Medeni Coşkun (46) idaresindeki kamyonete, aynı yönde seyir halindeki Resul Çiğci (34) idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücüler yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücülerin cenazeleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.