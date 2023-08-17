Bingöl karayolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Bingöl karayolunda 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, akşam saatlerinde Muş- Bingöl karayolunun 8'inci kilometresindeki Kıyık köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimlerinin henüz belirlenemediği 44 ADC 697, 49 T 0101, 33 B 1843, 46 VG 570, 06 BDD 685 ve 46 BG 570 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçlarda bulunan Sezgin Karakuş, Alican Çiçek ve Ferman Uçar hayatını kaybetti. 8 kişinin yaralandığı kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede trafiğin kontrollü geçişini sağlarken, kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"OTOMOBİL GELİP ARABAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

Kazaya tanık olan sürücülerden Hakan Ataklı, "Murat Köprüsü'ne gidiyorduk. Kazayı 800 metre ileride gördüm. Arabamı sağa çektim. Bir otomobil gelip arabamın üzerine düştü. Araçta ailem ve kız kardeşim vardı. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. 6 araç birbirine girdi" dedi.